Nuovi scontri a Madrid nelle proteste contro l'amnistia ai catalani

Madrid, 16 nov. (askanews) - Nuovi scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati durante una manifestazione anti-amnistia ai leader del movimento indipendentista catalano, mentre il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez difendeva la scelta di concedere l'amnistia in cambio del suo ritorno al potere. Ci sono stati momenti di tensione e la polizia ha bloccato l'accesso al parlamento per impedire a centinaia di manifestanti di avvicinarsi all'edificio. Il leader socialista si è rivolto all'assemblea del parlamento per delineare le sue priorità per un altro mandato quadriennale in vista del voto di fiducia di giovedì.