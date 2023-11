Nuovi scontri a Madrid alla vigilia del giuramento di Sanchez

Madrid, 17 nov. (askanews) - Ancora scontri tra polizia e manifestanti anti-amnistia catalana a Madrid alla vigilia del giuramento di Pedro Sanchez. Il leader del Psoe ha ottenuto il sostegno del parlamento spagnolo per un altro mandato come primo ministro, con il paese diviso sulla amnistia concessa ai separatisti catalani in cambio del loro sostegno cruciale in un voto di fiducia.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez deve giurare nelle mani

del re Felipe VI. La cerimonia alle 10 del mattino al palazzo della Zarzuela di Madrid, residenza ufficiale del monarca.