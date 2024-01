Nuovi campi profughi a Rafah, mancano cibo e acqua

Al-Mawasi, 19 gen. (askanews) - La Mezzaluna Rossa palestinese allestisce nuovi campi per i rifugiati in fuga dai bombardamenti israeliani. Qui siamo nell'area di al-Mawasi, vicino città di confine di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Ogni campo può ospitare circa 50 famiglie che lasciano le loro case per dormire in queste tende con grossi problemi di igiene e di viveri, manca non solo il cibo ma anche l'acqua.

Le Nazioni Unite affermano che la guerra, iniziata con gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre e poi continuata con l'operazione militare di Tel Aviv su tutta la Striscia, ha provocato milioni di sfollati palestinesi, circa l'85% dei 2,4 milioni di abitanti di Gaza.