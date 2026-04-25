ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

Nuova opera di Laika per il 25 Aprile: "Senza Memoria non c'è futuro"

Roma, 25 apr. (askanews) - A Roma, nel quartiere Garbatella, Laika firma una nuova opera apparsa nella notte tra il 24 e il 25 aprile: il poster ritrae un nonno partigiano che regala un fiore rosso alla nipotina ed è accompagnato da un estratto di "Oltre il Ponte", celebre canzone partigiana scritta da Italo Calvino e interpretata nel video dai Modena City Ramblers.

"Quel fiore è un passaggio di testimone. I nostri nonni hanno combattuto per la libertà e per la democrazia ", spiega l'artista, sottolineando l'importanza della memoria antifascista e della lotta per le generazioni future.

Laika critica il governo Meloni per i tentativi di normalizzazione del fascismo e cita le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva equiparato i fascisti della Repubblica di Salò ai partigiani. "È fondamentale conservare e diffondere la memoria storica Viva l'Italia antifascista".

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