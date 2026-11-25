Roma, 25 nov. (askanews) - All'alba del 25 novembre è apparsa a Roma, in via dei Volsci, una nuova opera della street artist Laika dal titolo "Don't call me Bibi!". Il poster ritrae una donna che si strappa il burka imposto dai Talebani. Sopra la figura compare la scritta "Non chiamarmi Bibi (signora)", in riferimento alla disposizione introdotta nella provincia afghana di Balkh, che vieta al personale sanitario di chiamare le pazienti con il loro nome, anche sulle prescrizioni mediche.

"La cancellazione del nome, nuovo divieto (ad oggi sono oltre 144) volto a limitare ancora di più la libertà e la dignità delle donne dopo l'obbligo del burka, è l'ennesima forma di annientamento", ha commentato Laika. ù