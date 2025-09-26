Nuova Nissan Micra più tecnologica e solo elettrica debutta in Europa

Milano, 26 set. (askanews) - Nissan sceglie Rotterdam per presentare al mercato europeo la sesta generazione della Micra, la compatta bestseller del brand lanciata oltre 40 anni fa e venduta in 6 milioni di esemplari. Frutto dell'Alleanza con Renault e progettata in Europa per l'Europa, la nuova Micra è solo elettrica e condivide la piattaforma e il sito di produzione di Douai in Francia con la cugina Renault 5. La Micra misura 4 metri e si distingue per le linee tondeggianti e i grandi fari anteriori. La tecnologia è di ultima generazione con dotazioni avanzate di sicurezza e connettività. L'abitacolo ben rifinito e comodo anche per i passeggeri posteriori, è caratterizzato dal cockpit digitale e configurabile e dallo schermo per l'infotainment con servizi Google integrati. Due le versioni con batterie da 40 e 52 kW e potenze da 120 a 150 CV per un'autonomia di 317 e 416 km. La capacità di ricarica arriva fino a 100 kW. Per gestire la dinamica di guida e i consumi ci sono 4 modalità di guida e tre di recupero di energia in frenata. Per il lancio di Micra, Nissan ha aggiornato l'esperienza di acquisto online rendendola più immersiva e a breve introducendo l'intelligenza artificiale con un chatbot per guidare il cliente nella configurazione, come ha spiegato Coralie Musy Region Vice President, Brand & Customer Experience Nissan Amieo che ha anche fatto il punto sulla strategia elettrica del gruppo:

"In Nissan siamo convinti che il futuro sarà elettrico .Amplieremo la nostra line-up di modelli elettrici, iniziando dalla nuova Micra di segmento B, a seguire arriverà la nuova Leaf di segmento C e una nuova vettura più piccola di segmento A, una city car 100% elettrica. Per la fine del 2026 avremo una gamma completa di veicoli elettrici per coprire tutti i segmenti più importanti"

La nuova Micro disponibile in 3 allestimenti sarà ordinabile da fine settembre, con le prime consegne previste a febbraio. I prezzi partono dai 29.500 euro che scendono a 18.500 euro con gli incentivi statali.