Nuova Nissan LEAF, tecnologia e design a servizio mobilità elettrica

Roma, 12 nov. (askanews) - Dare impulso alla mobilità elettrica coniugando tecnologia e design. La nuova Nissan LEAF presentata alla stampa nella cornice dell'Osservatorio astronomico Inaf di Monte Porzio Catone sintetizza alla perfezione queste esigenze. La terza generazione del modello nato nel 2010, prima auto completamente elettrica, offre fino a 622 km di autonomia, ricarica rapida, tecnologie avanzate e un'efficienza progettata per agevolare la mobilità quotidiana e i viaggi a lunga percorrenza rispondendo in questo modo alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.

Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia

"Oggi diamo il benvenuto alla terza generazione di Nissan LEAF, un'icona per noi di Nissan e per tutti gli appassionati delle auto elettriche. Perché è l'unica auto elettrica che ha tre primati che nessun concorrente può vantare è stata la prima autore elettrica nel 2010 essere prodotta per il mercato di massa. Prima auto elettrica a vincere il premio di auto dell'anno nel 2011 e oggi è la prima auto elettrica arriva la terza generazione, quindi 16 anni di esperienza, più di 730.000 clienti soddisfatti che hanno acquistato la LEAF, in Italia stabilmente nella top ten delle auto elettriche più vendute nel suo segmento".

La nuova LEAF è quindi la capofila di una serie di modelli, alcuni già sul mercato altri in arrivo, con i quali Nissan intende confermarsi tra i principali player del mercato elettrico. "LEAF oggi si aggiunge alla gamma elettrica che stiamo rinnovando, abbiamo iniziato quest'anno con l'introduzione di Micra, un'altra nostra icona nella sua versione 100% elettrica. Oggi diamo il benvenuto a LEAF ma sta arrivando all'inizio dell'anno prossimo Pixo, la piccola del segmento A e arriverà poi Juke nella versione 100% elettrica, quindi sicuramente una una serie di novità nel mondo dell'elettrico che costituiscono una delle leve per sviluppare questa offerta per noi".

L'impegno di Nissan nello sviluppo della mobilità elettrica va oltre i singoli modelli e guarda anche alla collaborazione con il mondo accademico e istituzionale. "Crediamo che come Nissan, a maggior ragione essendo stati pionieri e nel mondo elettrico, dobbiamo svolgere anche il ruolo di raccordo rispetto alle istituzioni, rispetto al mondo della ricerca ed è per questo che stiamo continuando il nostro lavoro con il mondo dell'università sia con un programma specifico Nissan e-4U con cui stiamo fornendo auto alle università. L'altro impegno più recente è stata la mia nomina come membro del comitato scientifico di Elmo, il consorzio interuniversitario per lo sviluppo della mobilità elettrica. E vuole essere sicuramente un laboratorio che sviluppi tutta una serie di ricerche da mettere a disposizione delle istituzioni, dei decisori, per capire essenzialmente i vantaggi dell'auto elettrica e cosa bisogna fare per renderli possibili".