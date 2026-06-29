ULTIME NOTIZIE 29 GIUGNO 2026

Nuova nascita nel bioparco Zoom Torino: ecco il baby bradipo

Milano, 29 giu. (askanews) - L'unico baby bradipo d'Italia si aggiunge agli 8 esemplari già ospitati nelle strutture zoologiche della penisola ed è inserito nel programma europeo di gestione della specie della European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Una speranza concreta, per una specie che - nelle foreste tropicali tra Brasile e Venezuela - sta già vedendo ridursi il proprio patrimonio genetico.

È l'unico piccolo bradipo didattilo nato in Italia quest'anno ed è già impegnato nei primi tentativi di appendersi a testa in giù, pur avendo appena 30 giorni. Venuto alla luce nell'Oasi delle Farfalle del bioparco Zoom Torino, il piccolo convive con i suoi genitori e inizia ora a mostrare l'intraprendenza tipica dei secondogeniti, che possono contare sulla sicurezza che solo una mamma esperta sa infondere.

Immagini insomma straordinarie per una specie in declino: solo in Brasile, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura stima una perdita del 9% del suo habitat forestale, a causa della conversione in pascoli e coltivazioni intensive.

Immagini da bioparco Zoom Torino

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