Nuova manifestazione a Madrid contro la crisi abitativa

Madrid, 1 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti si sono radunati in Puerta del Sol a Madrid per protestare contro gli sfratti e la crisi abitativa nella capitale spagnola. Il 29 settembre il governo ha approvato misure che includono il divieto di sfratto fino al 2030 e il rinnovo automatico dei contratti di locazione, a seguito di giorni di proteste a livello nazionale per il diritto all'abitazione. Tuttavia, le misure sono in bilico poiché la coalizione di sinistra non ha la maggioranza in un parlamento fortemente frammentato, che dovrebbe votarle il 2 ottobre.