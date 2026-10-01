ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Nuova manifestazione a Madrid contro la crisi abitativa

Madrid, 1 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti si sono radunati in Puerta del Sol a Madrid per protestare contro gli sfratti e la crisi abitativa nella capitale spagnola. Il 29 settembre il governo ha approvato misure che includono il divieto di sfratto fino al 2030 e il rinnovo automatico dei contratti di locazione, a seguito di giorni di proteste a livello nazionale per il diritto all'abitazione. Tuttavia, le misure sono in bilico poiché la coalizione di sinistra non ha la maggioranza in un parlamento fortemente frammentato, che dovrebbe votarle il 2 ottobre.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi