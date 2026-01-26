Nuova indagine dell'Ue su X e l'uso dell'IA Grok

Roma, 26 gen. (askanews) - La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale su X, il social di Elon Musk; nel mirino, il sistema di intelligenza artificiale Grok.

La procedura, precisa l'Europa, estende l'indagine lanciata nel 2023 per verificare se la piattaforma possa aver violato le normative del Digital Services Act (Dsa). "Noi crediamo che X abbia violato il Dsa" ha detto un portavoce a Bruxelles. Nelle ultime settimane e mesi abbiamo visto contenuti antisemiti, materiale di finte donne realizzato in modo non consensuale e contenuti su abusi di minori" ha detto. Si dovrà infatti valutare, precisa l'Europa, se l'azienda abbia adeguatamente valutato e mitigato i rischi associati all'attuazione delle funzionalità di Grok su X nell'Ue. E questo include i rischi relativi alla diffusione di contenuti illegali, come immagini manipolate a sfondo sessuale o che possano equivalere a pedopornografia.

Rischi che, sostiene la Commissione europea "sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell'Ue a gravi danni".