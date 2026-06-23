ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

NUME festival, Nikolaj Znaider: la musica è il meglio dell'umanità

Cortona, 23 giu. (askanews) - Uno degli ospiti internazionali del festival NUME di Cortona è il violinista e direttore d'orchestra danese Nikolaj Szeps Znaider, che si è esibito nell'Auditorium Sant'Agostino su musiche di Beethoven e Brahms.

"La musica - ha detto ad askanews - è la più alta realizzazione dell'umanità ed è incredibile, perché non è un oggetto fisico, non è qualcosa che esiste, deve essere portata in vita ogni volta. Io credo che la migliore musica che suoniamo rappresenti un ideale delle conquiste umane. E in questo senso ci apre la strada a tutto ciò che sta sopra di noi".

Il tema dell'emozione è forte, così come è notevole l'intensità dello spettacolo, che ha coinvolto anche Ettore Causa alla viola, Stella Chen al violino, Torleif Thedéen al violoncello ed Enrico Pace al pianoforte. "In ogni concerto - ha aggiunto il violinista - io spero che alla fine il pubblico ami la musica come la amo io, questo è l'obiettivo. Io amo la musica così tanto ed è entrata così in profondità nella mia anima e il mo sogno è che possa farlo anche con le altre persone".

Parte fondamentale di MUVE è anche la Academy che mette i grandi nomi della scena internazionale a confronto con gli studenti più promettenti che sono stati ammessi alla residenza a Cortona. "Spesso lavorando con i giovani - ha concluso Nikolaj Znaider - io imparo molto su me stesso, in primo luogo perché ti offre una prospettiva esterna, ti fa entrare nella mente degli altri e poi quando torni alla tua pratica trovi altre possibilità. E poi perché ti costringe ad articolare meglio i tuoi pensieri a riordinarli e anche a pensarli in modi diversi".

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