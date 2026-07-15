ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

Nucleare, Pichetto: Parisi? Scienziati facciano gli scienziati

Roma, 15 lug. (askanews) - "Gli scienziati facciano gli scienziati, gli economisti facciano gli economisti. Ho letto che ci sono scienziati che hanno fatto valutazione di costo, ma io non scendo a fare valutazioni di scienza nel particolare, la laurea ce l'ho in economia e non in fisica e non ho nemmeno premi Nobel. Però un minimo di fondamento di matematica ce l'ho e pertanto due conti li so fare". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'intervista concessa a GEA, riferendosi alle parole del Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, in audizione in commissione Ambiente al Senato sui costi del nucleare.

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