Notte senza fine nella guerra in Ucraina, fra reti antidroni e sirene

Milano, 20 gen. (askanews) - L'Ucraina continua a difendersi con coraggio dagli attacchi russi. A Kiev, gli agenti di polizia esaminano i detriti di un drone dopo un attacco su larga scala con droni e missili, che ha colpito la capitale danneggiando le auto e infrangendo i vetri di una scuola vicina.

Nel frattempo, chilometri di reti anti-drone si estendono sulle strade innevate dell'Ucraina orientale, mentre le temperature scendono fino a -16 °C. Le reti coprono le vie principali che collegano diverse regioni e le strade dei villaggi adiacenti alla carreggiata, arrivando fino a circa 40 chilometri dalla linea del fronte. I danni alle reti sono visibili in vari tratti, con veicoli bruciati a testimoniare la crescente attività dei droni nella zona.

La notte, lunga e tesa, è segnata dal terrore sotto le bombe russe. Centinaia di residenti di Kiev hanno trascorso la notte nelle metropolitane per sfuggire a un altro attacco aereo notturno di Mosca sulla capitale.

"Ora dobbiamo tornare al lavoro, non abbiamo dormito", racconta Mariana, che ha passato la notte seduta in una stazione della metropolitana con suo figlio. Una notte, per l'Ucraina e per questa famiglia, senza fine.