Notte prima degli esami 3.0, Vaporidis passa il testimone a Cassissa

Roma, 18 feb. (askanews) - Passaggio di testimone tra Nicolas Vaporidis e Tommaso Cassissa. A vent'anni dall'uscita al cinema di "Notte prima degli esami" (2006), arriva nelle sale dal 19 marzo "Notte prima degli esami 3.0" e il nuovo protagonista ha incontrato il "vecchio" del primo film durante un evento al Cinema Sivori a Genova, in cui è stato proiettato il trailer, con il cast di entrambi i film e i due rispettivi registi Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni.

"Notte prima degli esami 3.0", diretto da Tommaso Renzoni, racconta come la nuova generazione, tra ansie, paure, amicizie e primi amori, vive la fatidica notte che segna il passaggio all'età adulta.

Nei panni della professoressa c'è Sabrina Ferilli, mentre a interpretare i nuovi maturandi al fianco di Tommaso Cassissa ci sono Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli. Nel cast anche Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili, Pascale Reynaud, con la partecipazione di Sebastiano Somma, Gianmarco Tognazzi e Antonello Venditti.

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità.