ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Notte di violenti scontri in Marocco fra giovani e la polizia

Rabat, 1 ott. (askanews) - I manifestanti e le forze di sicurezza si scontrano a Inezgane, un sobborgo di Agadir, nel quarto giorno consecutivo di proteste in diverse città del Marocco. Le proteste sono guidate dal collettivo noto come GenZ 212, che chiede riforme nei settori della sanità pubblica e dell'istruzione. Circa 200 giovani sono stati arrestati nella capitale Rabat durante le proteste degli ultimi giorni, anche nella notte di oggi. Secondo gli avvocati di alcuni degli arrestati, 37 persone andranno a processo, di cui 34 in libertà su cauzione e tre in detenzione cautelare. La imputazioni non sono ancora state rese note.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi