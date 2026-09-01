ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2026

Notte di attacchi russi in Ucraina, colpita Kiev, almeno 12 morti

Kiev, 1 set. (askanews) - Almeno nove persone sono state uccise a Kiev e nella sua regione in un massiccio attacco russo con missili balistici e droni, secondo le autorità ucraine. Sette delle vittime sono morte in un deposito ferroviario della capitale.

Colpite anche le regioni di Kherson, Donetsk, Zaporizhia, Kharkiv, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy e Dnipro, in totale le vittime sarebbero 12 secondo il presidente ucraino.

"La Russia calcola sempre i suoi attacchi in modo da distruggere il maggior numero possibile di vite umane, e ci riesce solo quando le difese aeree sono insufficienti", ha detto Zelensky.

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