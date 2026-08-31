ULTIME NOTIZIE 31 AGOSTO 2026

Norme più severe nell'Unione europea per ChatGpt, Roblox e Reddit

Milano, 31 ago. (askanews) - Roma, 31 ago. (askanews) - ChatGpt, Roblox e Reddit dovranno rispettare norme più stringenti per quanto riguarda la sicurezza digitale nell'Unione europea. Lo ha deciso la Commissione europea, stabilendo che date le dimensioni dei tre servizi, con almeno 45 milioni di utenti medi mensili in Ue, debbano conformarsi al Digital act europeo. Saranno dunque soggetti a standard di controllo più elevati.

Le aziende ora hanno quattro mesi di tempo, ovvero entro la fine di gennaio 2027, per conformarsi agli obblighi previsti dal documento che regola le questioni digitali in Europa, fra questi la valutazione e la mitigazione dei rischi che derivano dai loro servizi relativi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, al benessere fisico e mentale degli utenti, ai diritti fondamentali, ai processi elettorali e alla sicurezza pubblica.

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