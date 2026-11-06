ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Nordio: Il terrorismo rosso e nero appartiene alla storia

Roma, 6 nov. (askanews) -Nordio, che nella sua attività di magistrato ha condotto importanti indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse ed è stato consulente della Commissione parlamentare sul terrorismo, spiega: "I fenomeni storici difficilmente si ripropongono con le stesse dimensioni e le stesse caratteristiche. Rispetto a quanto accade oggi nel nostro Paese, non si può parlare di terrorismo nel senso tradizionale del termine, quello che ha flagellato l'Italia con il terrorismo nero e il terrorismo rosso. Quello che si può dire è che esistono forme di para terrorismo, che potremmo definire ibride, e che si manifestano in modi inediti. L'ha detto il Presidente della Repubblica e lo dico anch'io, da ex magistrato: il modo di agire della delinquenza, e quindi anche del terrorismo, cambia. Ci sono reati che sono praticamente spariti. L'esempio più classico è la rapina a mano armata in banca, che un tempo flagellava molti territori, a cominciare dal mio Veneto. Oggi, con la progressiva scomparsa del contante, non è più conveniente. Anche i sequestri di persona sono scomparsi. Oggi è antieconomico sequestrare una persona e chiedere due o tre milioni di euro di riscatto dopo sei mesi di trattative, quando, portando un barcone di migranti a cinquemila euro l'uno, si può ottenere, con molti meno rischi, lo stesso risultato economico".

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