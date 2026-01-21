ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Nordio dice "litania petulante" e le opposizioni protestano

Roma, 21 gen. (askanews) - Bagarre nell'aula della Camera durante le comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio che definisce "litania petulante" l'accusa delle opposizioni secondo cui, con la separazione delle carriere, si punta a mettere il pm sotto il controllo della politica. Dai banchi dei gruppi di minoranza si sollevano immediatamente brusii, il dem Federico Fornaro che protesta viene richiamato dalla presidenza.

Tutti avranno la "possibilità di replica - afferma il vicepresidente della Camera Rampelli (Fdi) con il centrodestra che applaude - collega Fornaro vogliamo limitare il diritto di parola al governo? Non esageriamo. E' la parola litania che ha disturbato?".

POLITICA
