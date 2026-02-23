ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Nordcorea, Kim Jong-un rieletto segretario del Partito dei Lavoratori

Pyongyang, 23 feb. (askanews) - Il leader Kim Jong-un è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori, al potere in Corea del Nord, durante il Congresso, il più importante raduno del partito che si tiene ogni 5 anni, e che mira a rafforzare ulteriormente l'autorità del regime. "L'attuale congresso ha pienamente sostenuto e approvato la rispettosa proposta di rieleggere il compagno Kim Jong-un alla carica più alta del Partito dei Lavoratori della Corea", come riporta l'agenzia di Stato KCNA.

Al Nono congresso del partito, che si è aperto il 19 febbraio a

Pyongyang - scrive Afp - hanno partecipato in totale 5mila persone: 224 membri dell'organo direttivo centrale del partito provenienti dall'ottava convocazione e 4.776 delegati eletti da tutte le organizzazioni del partito. Circa 2mila gli osservatori.

La decisione di riconfermare Kim Jong-un è stata presa domenica "in conformità con la volontà incrollabile e il desiderio unanime di tutti i delegati" del Congresso, secondo l'agenzia di Stato. Sotto la sua guida, "la deterrenza militare del Paese, il cui asse centrale si basa sulle sue forze nucleari, è stata radicalmente rafforzata", sottolinea la KCNA.

Kim Jong-un aveva precedentemente indicato che l'attuale congresso avrebbe svelato la prossima fase del programma nucleare del Paese. Nel suo discorso di apertura giovedì 19 febbraio, Kim Jong-un ha anche promesso di migliorare il tenore di vita dei suoi connazionali, alludendo alle difficoltà economiche e alla carenza di cibo che affliggono il suo Paese, soggetto a sanzioni internazionali.

