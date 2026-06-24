Nordcorea, Kim Jong-un con un cappello giallo vara cacciatorpediniere

Roma, 24 giu. (askanews) - Immagini diffuse dai media di Stato nordcoreani mostrano il leader Kim Jong-un partecipare alla cerimonia per l'entrata in servizio della Choe Hyon, uno dei due nuovi cacciatorpedinieri da 5.000 tonnellate varati lo scorso anno, nel porto di Namp'o, che si affaccia sulla baia di Corea. Il leader nordcoreano, che si è fatto fotografare tra i militari della Marina, per l'occasione ha indossato un cappello giallo a tesa larga.

La nave era stata presentata nell'aprile dello scorso anno nel quadro dello sforzo di Pyongyang per rafforzare la propria potenza navale ed è stata impiegata negli ultimi mesi in test d'arma prima dell'entrata in servizio. Durante l'evento, scrive Afp, Kim avrebbe annunciato l'intenzione di dotare la marina nordcoreana di armi nucleari e di costruire navi da guerra più grandi, nell'ambito del piano di espansione militare di Pyongyang.