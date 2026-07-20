ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Nona notte di attacchi Usa in Iran, il video dell'esercito Usa

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso i video della nona notte consecutiva di attacchi contro le capacità militari iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato domenica che gli attacchi miravano a "ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz". I nuovi scontri sono avvenuti dopo un fine settimana in cui gli Stati Uniti hanno annunciato tre nuove vittime tra i militari statunitensi e la scomparsa di un membro del personale.

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