Nona notte di attacchi Usa in Iran, il video dell'esercito Usa

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso i video della nona notte consecutiva di attacchi contro le capacità militari iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato domenica che gli attacchi miravano a "ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz". I nuovi scontri sono avvenuti dopo un fine settimana in cui gli Stati Uniti hanno annunciato tre nuove vittime tra i militari statunitensi e la scomparsa di un membro del personale.