"Non Vi Deluderò" è l'ultimo singolo di Silvia Mezzanotte

Roma, 16 lug. (askanews) - E' disponibile su tutte le piattaforme il video di "Non Vi Deluderò", l'ultimo singolo di Silvia Mezzanotte feat Ermes Russo che ha come protagonista MD Al Kador, un ragazzo di 17 anni proveniente dal Bangladesh, ospite di una comunità, che ha partecipato al progetto e contribuito ad ispirare il testo della canzone.

Il video girato nella Medina di Mazara da un'idea del regista Marco Billardello, con la forza di un cortometraggio, permette di vedere attraverso gli occhi di MD Al Kador e sentire cosa si agita dentro a chi ha affrontato il viaggio più difficile e la promessa, che vale una vita intera, rivolta alla sua famiglia. L'iniziativa nasce da un'intuizione di Riccardo Russo e del giovane cantautore Ermes Russo, con l'obiettivo di costruire, attraverso una serie di incontri, un brano capace di raccontare esperienze di vita, storie di adolescenti costretti a crescere in fretta per fuggire alle guerre e alla povertà per rincorrere il sogno della libertà e della dignità umana. Un viaggio doloroso e di speranza che nel progetto trova ascolto e umanità.

Mazara del Vallo è da sempre luogo di incontro e integrazione tra culture diverse. Qui è nata la The Vocal Academy, accademia di canto fondata da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo oltre 10 anni fa. Da questa realtà prende vita un progetto musicale che dà voce a ragazzi provenienti da diversi continenti, beneficiari del Progetto di accoglienza SAI MSNA del Comune di Mazara del Vallo. "Non vi deluderò - dice Silvia Mezzanotte - non è soltanto una canzone, ma un progetto che unisce musica, integrazione e speranza, dando voce a storie spesso invisibili, trasformando la musica in uno strumento di dialogo e consapevolezza. Dopo averla ascoltata, ho capito di volerne fare parte".