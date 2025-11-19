Non solo "quiet piggy": Trump attacca un'altra giornalista, della Abc

Roma, 19 nov. (askanews) - Un altro attacco personale in pubblico a una giornalista: a poche ore dalla diffusione del video in cui insulta una reporter di Bloomberg dicendole "zitta, porcellina" per evitare una domanda sullo scandalo Epstein, Donald Trump ha aggredito verbalmente una cronista della rete televisiva Abc, Mary Bruce, durante l'incontro allo Studio Ovale con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Bruce aveva fatto il suo lavoro, ponendo diverse domande: la prima a Trump, chiedendo se non ci sia un conflitto d'interessi nel momento in cui la famiglia del presidente-tycoon fa affari in Arabia Saudita, la seconda a Bin Salman, su perché gli americani dovrebbero fidarsi di lui dato che l'intelligence Usa ha concluso che proprio il principe avrebbe ordinato l'assassinio di un giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi, fatto letteralmente a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.

La reazione di Trump è stata furiosa: "Notizie false. Abc Fake News, una delle peggiori, una delle peggiori del settore. Ma risponderò alla tua domanda. Sai, non è la domanda che mi dà fastidio, è il tuo atteggiamento. Penso che tu sia una pessima giornalista. È il modo in cui poni queste domande. A un uomo così rispettato, cominci facendogli una domanda orribile, indisciplinata, e semplicemente terribile".

Trump ha poi difeso bin Salman nello specifico, dicendo che non sapeva nulla dell'assassinio di Kashoggi: "Per quanto riguarda questo signore - ha detto riferenedosi al principe - ha fatto un lavoro fenomenale. E stai parlando di una persona - ha aggiunto in riferimento al giornalista assassinato - estremamente controversa. Molte persone non apprezzavano il signore di cui sta parlando. Che ci piaccia o meno, certe cose succedono, ma lui non ne sapeva nulla. E possiamo finirla qui. Non è necessario mettere in imbarazzo i nostri ospiti con domande del genere".

Alla fine, il presidente ha insultato l'emittente, minacciando di farle ritirare la licenza: "E Abc, la tua azienda, la tua azienda merdosa, è uno dei responsabili. E ti dirò una cosa. Ti dirò una cosa. Penso che Abc dovrebbe essere privata della licenza. Perché le vostre notizie sono così false e così sbagliate. E abbiamo un ottimo commissario, che dovrebbe occuparsene".