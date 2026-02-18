ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

"Non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire bambino al supermercato

Roma, 18 feb. (askanews) - Dovrà rispondere di tentato sequestro di persona l'uomo che avrebbe cercato di portar via un bambino da un supermercato di Caivano. L'allarme è scattato con una richiesta di aiuto intorno alle 19.30 alla centrale operativa dei carabinieri, da parte della titolare del market.

Attraverso il racconto di dipendenti e testimoni e dalle immagini di videosorveglianza, è stata ricostruita la vicenda: due donne con i loro bambini di 5 e 8 anni avevano appena terminato di fare la spesa e stavano per uscire quando un 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti si è avvicinato, dicendo a una di loro: "Questo non è tuo figlio, dammelo!". Poi avrebbe cercato di prenderlo in braccio, riprovando nonostante l'intervento dell'altra donna e le urla del bimbo spaventato. A quel punto la donna è riuscita a rientrare verso le casse con il bambino, ancora inseguita dall'uomo, scappato solo dopo che una cassiera è intervenuta. I carabinieri, dopo aver ricostruito i fatti, lo hanno trovato nei pressi del supermercato e arrestato.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi