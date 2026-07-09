Nolan e l'Odissea delle donne, Charlize Theron: Chris le celebra tutte

Roma, 9 lug. (askanews) - Cresce l'attesa per il nuovo film di Christopher Nolan "Odissea", che arriverà nei cinema italiani il 16 luglio ed è stato presentato in anteprima europea a Parigi. Dopo l'incredibile successo di "Oppenheimer", che aveva vinto sette Oscar, il regista britannico ha deciso di realizzare l'adattamento del poema epico di Omero, con un supercast guidato da Matt Damon, con Tom Holland che interpreta Telemaco, Anne Hathaway nei panni di Penelope, Robert Pattinson nel ruolo di Antinoo.

"Odissea" racconta la storia di un uomo, le guerre del passato che sono lo specchio del presente, e soprattutto la centralità delle donne: la Penelope di Hathaway, la Calipso di Charlize Theron, la Elena di Lupita Nyong'o, l'Atena di Zendaya. "Una delle cose che amo della versione raccontata da Chris è che riporta tutti i temi che conosciamo dell'Odissea ma include più punti di vista. E' un'Odissea più equilibrata ed equa direi" ha detto Hathaway, mentre Theron ha sottolineato: "Sai, penso che le donne siano così affascinanti, e lo siano ancora di più oggi, perché finora sono state così poco esplorate. Come si fa a raccontare la storia senza di loro? Chris le ha celebrate tutte".

Per Lupita Nyong'o "In questa versione della storia Chris si chiede: quale è l'impatto della guerra su chi è partito e su chi è rimasto a casa? Vengono esplorati temi come il rimpianto, la nostalgia, la lealtà, il tradimento. E' un'opportunità per chi vuole divertirsi, per chi vuole riflettere, per chi vuole commuoversi". Zendaya ha spiegato: "Ci sono tantissimi insegnamenti che puoi cogliere nel film. E poi tutti i personaggi femminili sono incredibilmente complessi e dinamici. Le interpretazioni sono pazzesche. Non vedo l'ora che le persone lo vedano".

Girato in sei Paesi diversi, il tredicesimo lungometraggio corona un sogno di Nolan, quello di girare un intero film con cineprese IMAX, per rendere l'esperienza cinematografica ancora più immersiva. Matt Damon ha raccontato: "E' stata una delle esperienze più belle delle mia vita. Ogni settimana, alla fine delle riprese, neanche noi attori credevamo al lavoro che avevamo fatto. E' una storia epica, naturalmente, ma Christopher voleva che fosse vera: se si vedono mille persone in battaglia è perché c'erano mille persone sul set, le navi erano vere. E' un film da old school ma realizzato con un nuovo formato IMAX. Lo trovo fantastico".