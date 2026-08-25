ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Noi Moderati, Lupi: i moderati sono fondamentali nel centrodestra

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Quello che sta accadendo" nel panorama politico italiano "dimostra che il centro e i moderati all'interno del centrodestra sono fondamentali". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, in un punto stampa al Meeting di Rimini, a chi gli chiedeva se il partito sia pronto ad accogliere nuovi esponenti in un momento di fibrillazioni dentro maggioranza e opposizione.

"E' la ragione per cui da due anni e mezzo Noi Moderati porta avanti la sua proposta politica, riscuotendo adesioni importanti come quelle di Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace e degli altri amici che hanno lasciato Azione per venire con noi - ha aggiunto Lupi -: continuiamo a sostenere che non bisogna rincorrere nessuno, la forza del centrodestra è l'azione di governo. Lasciamo agli altri fare le gare di pentathlon o triathlon, giocare a chi mostra se è ingrassato di 30 grammi, o con le pistole ad acqua, o avanzare proposte che servono solo a catturare l'attenzione mediatica su se stessi".

"Noi ragioniamo con forza per portare a termine l'azione riformatrice del Paese, a settembre faremo quattro anni di azione di governo, e poi ci faremo giudicare dagli italiani", ha proseguito il leader di Noi Moderati: "Serve sempre più responsabilità, concretezza, serietà, capacità di dire dei no e di spiegare le scelte difficili agli italiani, anziché rincorrere unicamente la pancia degli elettori. Il compito della politica, come quello del medico, è trovare la medicina per guarire il malato, non limitarsi a dirgli che ha mal di pancia". La coalizione, ha concluso, "è da sempre unita e continua a esserlo, come dimostrato anche nel vertice di oggi".

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