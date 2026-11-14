NoGravity Theatre con Boosta tra danza, musica elettronica e arte

Roma , 14 nov. (askanews) - Vent'anni di storia per i NoGravity Theatre, compagnia italiana nota nel mondo per il lavoro di ricerca che connette musica, acrobazia, danza e arte contemporanea. Da mercoledì 9 a domenica 13 dicembre 2026 il Teatro Olimpico di Roma e l'Accademia Filarmonica Romana accoglieranno il nuovo spettacolo dal titolo "Avantgarde - Sound in Motion". La messa in scena sarà anche un evento senza precedenti nella storia della compagnia fondata e guidata da Emiliano Pellisari, visto il coinvolgimento attivo di Davide "Boosta" Dileo. L'artista ospite è tra le novità che omaggiano il ventennale, celebrato per l'occasione con musica dal vivo sulle performance dei corpi coreografati dallo stesso Pellisari con Mariana Porceddu che guida le danzatrici.

A sfidare il concetto stesso di gravità, attraverso visionari artifici, ci saranno i corpi liberi di Giada Inserra, Leila Ghiabbi, Marianna Coratelli, Polina Kliuchnikova e Carolina Amoretti, che si esibiranno insieme a Mariana/P. su disegno luci a cura di Emiliano Pellisari e Giacomo Cursi.

Danza, corpo, linea. Il teatro immaginifico dei NoGravity Theatre, tra riflessi reali e ideologici, espressioni d'epoca avanguardista e visionarie prospettive, torna al Teatro Olimpico e in collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana, per una speciale tappa nella capitale che segue lo straordinario successo di Milano, dove la compagnia si è da poco esibita. L'evento anticipa il grande tour statunitense che vedrà i danzatori diretti da Pellisari volare in America tra gennaio e maggio 2027.

Vent'anni di successi internazionali festeggiati alla presenza di Boosta e del suo universo sonoro innestato dai corpi di NoGravity. Un musicista, compositore e sound artist tra i più eclettici della scena italiana, firma le musiche originali di Avantgarde e sarà sul palco con un live set magnetico e raffinato, che intreccia il suono all'azione scenica.

Il corpo si libera dalla gravità. Il suono diventa materia. La scena diventa visione. Un'esperienza da vedere, ascoltare e vivere.