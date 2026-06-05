Noemi tra sensualità, Raffaella Carrà, femminismo e cantautorato

Milano, 5 giu. (askanews) - Sorprendente e magnetica, Noemi con il suo nuovo singolo è "Tu cosa fai questa sera" racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Non un semplice brano estivo.

"Tu cosa fai questa sera? è una canzone che mi ha colpito subito appena c'ho lavorato perché ha una dimensione di passionalità, di drammaticità, di poesia che mi ha molto intrigato perché è un pezzo, una canzone secondo me al di là delle stagioni".

Sonorità fresche che ricordano un po' l'energia di Raffaella Carrà.

"E stato molto bello anche sentirla, quando ho registrato la parte "tu cosa fai questa sera" ho usato delle voci un po' più flautate, perché mi ricordavano quelle vibe delle sue canzoni dove ci si diverte, però c'è sempre quel tocco artistico creativo, empatico che secondo me questa canzone ha tantissimo".

Al centro del racconto emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità.

"Io come come donna credo di aver scoperto anche la mia femminilità attraverso un percorso dentro di me. Credo che sia bello soprattutto perché noi rivendichiamo tutte le grandi battaglie che le femministe hanno vinto per noi e attraverso di quello riusciamo a vivere il nostro corpo, nostra sessualità, la nostra sensualità in maniera molto risolta. Poi secondo me è un colore che si aggiunge".

Il tutto senza dimenticare la sua cifra stilistica di cantautrice di rango.

"Sono innamorata del cantautorato. Secondo me è un colore che io ho dentro molto forte, che viene anche dai miei ascolti, dalle collaborazioni che mi hanno fatto crescere. Lo metto un po' ovunque e anche nelle canzoni che di primo acchito sembrano più leggere perché è un po' la mia cifra. Ed è secondo me un valore aggiunto nell'ottica del racconto, perché poi a me il cantautorato è molto vivo".

La cantautrice è impegnata con il Noemi live 2026, il tour che la porterà nelle più prestigiose location italiane e che culminerà a dicembre con due appuntamenti speciali nei teatri di Milano e Roma.