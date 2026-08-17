ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Noemi torna sul palco in stampelle dopo la brutta caduta

Bisacquino (Pa), 17 ago. (askanews) - La brutta caduta, la paura, il ricovero in ospedale e poi il ritorno sul palco con le stampelle. La cantante è tornata ai live ripartendo da Bisacquino in provincia di Palermo, ovviamente si è esibita da seduta e al pubblico che l'ha accolta con calore ha detto: "Dove eravamo rimasti? Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco, mi è mancato cantare in queste settimane". Ricordando che i medici le avevano consigliato di prendersi una pausa più lunga, di un paio di settimane in più, ha detto: "La musica ci dà sempre l'opportunità di sentirsi più forti e trovare energie. Grazie per i messaggi d'affetto".

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