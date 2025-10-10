ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Nobel, Putin: almeno Trump si impegna "per raggiungere la pace"

Douchambe, 10 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin elogia l'impegno del presidente statunitense Donald Trump per "raggiungere la pace", citando come esempio l'impegno "sincero" di Trump nel porre fine al conflitto in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza promosso dagli Stati Uniti. Alla domanda, durante una conferenza stampa in Tagikistan, se ritenga che Trump meriti il Premio Nobel per la Pace, Putin risponde che "non dipende da lui" e sostiene che il comitato per l'assegnazione del premio ne ha "danneggiato" la "credibilità" con decisioni passate.

"Sapete, non spetta a me decidere chi riceverà il Premio Nobel. Prima di tutto, mi sembra - e dubito che qualcuno di voi, spettatori o ascoltatori, obietterà - lasciatemi dire che ci sono stati casi in cui il comitato ha assegnato il Premio Nobel per la Pace a persone che non hanno fatto nulla per la pace. E, a mio parere, queste decisioni hanno danneggiato enormemente la credibilità del premio", ha detto Putin.

Tuttavia questa mattina dal Cremlino era arrivato forte e chiaro il messaggio che Mosca sosteneva la candidatura di Trump.

