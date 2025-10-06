ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2025

Nobel Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Milano, 6 ott. (askanews) - L'Assemblea Nobel del Karolinska Institute ha deciso oggi di assegnare il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2025 congiuntamente a Mary E. Branko, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica.

Solna, 6 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Medicina è andato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte della tolleranza immunitaria periferica. "Il comitato del Nobel del Karolinska Institutet ha deciso oggi di assegnare il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 congiuntamente a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte relative alla tolleranza immunitaria periferica", ha dichiarato il Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann.

La tolleranza immunitaria periferica è il meccanismo che impedisce ai linfociti T e B maturi di reagire contro gli antigeni del proprio corpo; un processo che può comportare l'eliminazione delle cellule autoreattive tramite apoptosi (morte cellulare programmata) o la loro inattivazione, prevenendo così lo sviluppo di malattie autoimmuni.

Quello andato agli statunitensi Brunkow e Ramsdell e al giapponese Sakaguchi e il 116° Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina assegnato dal 1901.

