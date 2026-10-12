Nobel economia a Hall e Woodford per gli studi sugli schock dei mercati

Milano, 12 ott. (askanews) - Il premio Nobel 2026 all'Economia è stato insignito agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, per i loro studi "sulle fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica". Lo ha annunciato il comitato che insignisce l'onorificenza, in questo caso organizzata assieme alla banca centrale della Svezia (Riksbank). Hall insegna all'università di Stanford, Woodford alla Columbia.

Gli sviluppi dell'economia sono tipicamente un'alternarsi di fasi positive e negative, rileva il comitato che assegna il premio Nobel con un comunicato. "Stimolare o rallentare l'economia nel momento giusto può assicurare stabilità e consentirci di evitare recessioni o fiammate inflazionistiche".

Hall e Woodford, con le loro ricerche "hanno creato un cambio di paradigma sulle politiche di stabilizzazione. I nuovi modelli neokeynesiani sono il risultato delle loro ricerche e ci consentono di spiegare e quantificare come le politiche di stabilizzazione influiscono sui cicli dell'economia. Sono ora utilizzate dalla banche centrali e dei ministerio delle Finanze".