Nobel Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi per strtture metallo-organiche

Milano, 8 ott. (askanews) - L'Accademia reale svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, per lo sviluppo di strutture metallo-organiche.

"I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create - strutture metallo-organiche - contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno", si legge nel comunicato.

