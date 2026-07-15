ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

"No more Ice": proteste nel Maine dopo l'uccisione di un colombiano

Milano, 15 lug. (askanews) - "No more Ice": i manifestanti protestano a Portland contro l'uccisione nel Maine di un colombiano di 26 anni da parte di agenti dell'Ice, il secondo caso in meno di una settimana che coinvolge l'agenzia federale americana di controllo dell'immigrazione. La vittima, Joan Sebastian Guerrero, era un autista addetto alle consegne autorizzato a lavorare negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha ordinato la sospensione della maggior parte dei controlli stradali effettuati dall'Ice dopo la morte di due persone, uccise a colpi d'arma da fuoco dagli agenti, come riportato da diversi media statunitensi.

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