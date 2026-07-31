No all'abbandono degli animali domestici, nuovo spot della Polizia

Roma, 31 lug. (askanews) - Un nuovo spot contro l'abbandono degli animali domestici, fenomeno che ogni anno aumenta con le partenze estive per le vacanze.

La Polizia, che lo ha realizzato, lo ha diffuso sui suoi canali ufficiali social, su Whatsapp e sul web, con l'hastag #L'amiciziaèunacosaseria, per sensibilizzare sul rapporto tra padrone e animale.

Abbandonarli, si ricorda, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per "gli amici animali". Inoltre, l'abbandono può mettere in serio pericolo sia l'animale sia coloro che si mettono alla guida.

Nello spot si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e parte in vacanza con la sua cagnolina Joy.