ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

"No al Mercosur", protesta degli agricoltori davanti a Europarlamento

Strasburgo (Francia), 17 dic. (askanews) - Clacson e trattori: così protestano diverse decine di agricoltori davanti al Parlamento europeo a Strasburgo contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i paesi latinoamericani del Mercosur, nonché contro la gestione dell'epidemia di dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Francia (Cnd). Nelle immagini, su un cartello appeso su un mezzo agricolo la scritta "No al macello", ma altri recitano frasi "anti-Mercosur", o "Stop al massacro", e ancora "Frexit", sigla per la Brexit francese.

L'accordo di libero scambio mira a incrementare le esportazioni europee di automobili, macchinari, vini e liquori, ma anche, in cambio, ad aprire il mercato europeo a carne, zucchero, riso, miele e soia sudamericani, una prospettiva che allarma i settori agricoli di diversi paesi europei.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi