"No al Mercosur", protesta degli agricoltori davanti a Europarlamento

Strasburgo (Francia), 17 dic. (askanews) - Clacson e trattori: così protestano diverse decine di agricoltori davanti al Parlamento europeo a Strasburgo contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i paesi latinoamericani del Mercosur, nonché contro la gestione dell'epidemia di dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Francia (Cnd). Nelle immagini, su un cartello appeso su un mezzo agricolo la scritta "No al macello", ma altri recitano frasi "anti-Mercosur", o "Stop al massacro", e ancora "Frexit", sigla per la Brexit francese.

L'accordo di libero scambio mira a incrementare le esportazioni europee di automobili, macchinari, vini e liquori, ma anche, in cambio, ad aprire il mercato europeo a carne, zucchero, riso, miele e soia sudamericani, una prospettiva che allarma i settori agricoli di diversi paesi europei.