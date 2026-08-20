"Niu lai", il film brutto e costato 200 dollari spopola in Cina

Milano, 20 ago. (askanews) - Il campione di incassi dell'estate nei cinema cinesi è un film d'animazione con un budget che definire ridotto è poco: "Niu lai" (La mucca sta arrivando) è costato circa 200 dollari ed è stato realizzato artigianalmente in anni di lavoro da madre e figlio, che lo hanno scritto, diretto, prodotto, e hanno dato la voce a tutti i personaggi. In poche settimane di programmazione ha già incassato 3 milioni di dollari. E per una volta l'intelligenza artificiale non c'entra niente.

Per molti sarebbe proprio questo uno dei segreti del suo inspiegabile successo, come argomenta questo spettatore secondo cui il film "è pessimo, ma dentro c'è del cuore".

"L'AI avrebbe potuto realizzarlo in una decina di secondi, forse anche meno - dice - ma il fatto è che non l'hanno usata, che ci hanno messo del tempo, un sacco di tempo, tipo cinque anni. Il film non è perfetto, ma proprio perché non è perfetto è bello. Mostra quanto sia umano, e penso che sia per questo che sta spopolando: perché è così spontaneo, fa ridere e non è serio"

Animazione di bassa qualità ma originale, nessuna pubblicità, eppure sui social spopolano le immagini, molti cinema lo stanno mettendo in programmazione per le grandi richieste. E hanno anche dovuto improvvisare disegnando a mano le locandine visto che non era prevista nessuna attività promozionale. Tutte mancanze che sembrano aggiungere fascino a "Niu Lai".