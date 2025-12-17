Nissan: nuova Leaf a Sunderland, parte il piano EV36Zero

Milano, 17 dic. (askanews) - Nissan avvia nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, la produzione della nuova Leaf di terza generazione. Parte così la strategia EV36Zero, che integra la produzione di auto elettriche, batterie ed energia rinnovabile in un unico ecosistema industriale con l'obiettivo di arrivare alle zero emissioni nella produzione nel 2050.

Per la nuova Leaf, Nissan ha investito 450 milioni di sterline per rinnovare il sito di Sunderland con tecnologie di fabbrica del futuro, dall'uso dei big data e della realtà virtuale alla mappatura digitale degli impianti. Nel processo produttivo sono stati introdotti robot industriali, veicoli a guida autonoma e sistemi di saldatura laser automatizzati.

Accanto allo stabilimento è operativa la nuova gigafactory Aesc per la produzione delle batterie con una capacità a regime di 11,8 gigawatt e mille adetti.

Prodotta a Sunderland dal 2013, la Leaf ha superato le 282mila unità complessive. La nuova generazione offre fino a 622 chilometri di autonomia, connettività avanzata con Google suite integrata e supporta la ricarica rapida fino a 150 kilowatt.

Sulla stessa linea della Leaf che arriverà sul mercato in primavera sarà realizzato anche il nuovo Nissan Juke elettrico che sarà presentato nel 2026.

A Sunderland Nissan produce anche Qashqai e Juke con alimentazioni termiche, ibride ed e-Power per avere la massima flessibilità in base alla domanda del mercato. Gli addetti sono circa 6.000, cui si aggiungono circa 30mila lavoratori dell'indotto, mentre la capacità produttiva è di circa 500mila veicoli l'anno.

Dal 1986 lo stabilimento ha prodotto circa 11,8 milioni di veicoli, il 70% destinato all'export europeo, confermando la centralità del sito nella strategia industriale di Nissan.