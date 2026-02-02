ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Niscemi, Tajani: ristori in tempi brevissimi, aiuti concreti a imprese

Palermo, 2 feb. (askanews) - "Siamo con Ice, Simest, Sace, Cassa depositi e prestiti e Cassa depositi e prestiti Venture Capital, per presentare una serie di iniziative che intendiamo trasformare in aiuti concreti alle imprese siciliane colpite dalle alluvioni" e "per fare in modo che i ristori possano essere anche assegnati in tempi brevissimi". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, giunto a Palermo per incontrare gli imprenditori locali in seguito al maltempo che ha colpito il Sud.

L'importante, ha aggiunto Tajani, "è far ripartire le attività produttive, tutte quelle imprese che danno lavoro e devono essere messe nelle condizioni di poter ripartire", ha aggiunto. "Questo è l'impegno - ha concluso Tajani - il governo seguirà attentamente, siamo qui a disposizione non soltanto nei giorni in cui ci sono i riflettori accesi sul disastro naturale che ha colpito la Sicilia in modo particolare, perché è la regione più colpita". L'invito è affinché "i riflettori siano accesi anche nelle settimane e nei mesi successivi".

