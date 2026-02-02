ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Niscemi, Tajani: 100 milioni già assegnati, Stato farà molto di più

Palermo, 2 feb. (askanews) - "I 100 milioni che sono stati già assegnati sono per interventi di prima necessità, lo Stato farà molto, ma molto di più. Bisogna calcolare i danni e vedere dove bisogna intervenire, ma c'è disposizione, sarà fatto un decreto che riguarda gli aiuti da dare alla regione Sicilia, alla regione Calabria, alla regione Sardegna, lo approveremo in tempi rapidi".

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell'incontro a Palermo con gli imprenditori locali, in cui sono state illustrate le misure straordinarie prese dal Governo a sostegno delle imprese dei territori colpiti dal maltempo.

