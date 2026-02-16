ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Niscemi, recuperata la croce caduta dopo la frana

Roma, 16 feb. (askanews) - Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, l'intervento congiunto con la polizia di Stato a Niscemi per il recupero della croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso.

Le operazioni si sono svolte in un'area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso. Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi.

La croce è stata poi trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, è stata riconsegnata direttamente al sindaco del comune di Niscemi.

