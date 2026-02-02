ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Niscemi, messa in sicurezza e recupero opere arte dei Vigili del Fuoco

Niscemi, 2 feb. (askanews) - Proseguono da più di una settimana le operazioni dei vigili del fuoco a Niscemi (CL), a seguito della frana di oltre 4 chilometri che ha coinvolto il 25 gennaio diversi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. Centinaia le operazioni di recupero di beni portate a termine dai vigili del fuoco all'interno delle case e di decine di strutture sgomberate nella zona rossa, l'area più a rischio a ridosso del fronte di frana: tra queste la messa in sicurezza di attrezzature e macchinari in 2 scuole e il recupero di opere d'arte nella chiesa Maria Santissima delle Grazie, in collaborazione con Soprintendenza e il reparto Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.

CRONACA
25
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi