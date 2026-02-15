Nigeria, in migliaia nel fiume per il festival dei pescatori

Argungu, 15 feb. (askanews) - Migliaia di pescatori si sono lanciati nel fiume Matan Fada per il ritorno del Festival della pesca di Argungu, nel nord-ovest della Nigeria, dopo sei anni di interruzione legata all'insicurezza nello Stato di Kebbi. La manifestazione, tra i più grandi eventi culturali del Paese e iscritta al patrimonio mondiale dell'Unesco, ha richiamato concorrenti anche da Niger, Ciad e Togo.

Sotto un caldo di 39 gradi, i partecipanti hanno cercato la presa più grande: il vincitore ha sollevato un pesce da 59 chili, vincendo due nuove berline e un premio in denaro di un milione di naira. "Quest'anno tutto si è svolto nella calma e abbiamo pescato il doppio rispetto all'ultima edizione", ha raccontato uno dei concorrenti. Tra il pubblico anche il presidente Bola Tinubu.