ULTIME NOTIZIE 15 FEBBRAIO 2026

Nigeria, in migliaia nel fiume per il festival dei pescatori

Argungu, 15 feb. (askanews) - Migliaia di pescatori si sono lanciati nel fiume Matan Fada per il ritorno del Festival della pesca di Argungu, nel nord-ovest della Nigeria, dopo sei anni di interruzione legata all'insicurezza nello Stato di Kebbi. La manifestazione, tra i più grandi eventi culturali del Paese e iscritta al patrimonio mondiale dell'Unesco, ha richiamato concorrenti anche da Niger, Ciad e Togo.

Sotto un caldo di 39 gradi, i partecipanti hanno cercato la presa più grande: il vincitore ha sollevato un pesce da 59 chili, vincendo due nuove berline e un premio in denaro di un milione di naira. "Quest'anno tutto si è svolto nella calma e abbiamo pescato il doppio rispetto all'ultima edizione", ha raccontato uno dei concorrenti. Tra il pubblico anche il presidente Bola Tinubu.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi