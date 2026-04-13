ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Niente scuola e lacrimogeni contro bambini palestinesi in Cisgiordania

Umm al-Khair (Cisgiordania), 13 apr. (askanews) - Soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro bambini palestinesi nel primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza dopo quaranta giorni di guerra di Israele contro l'Iran, impedendo, insieme ai coloni, a decine di studenti del villaggio occupato di Umm al-Khair, vicino a Hebron, di raggiungere la scuola. È quanto hanno riferito all'Afp funzionari scolastici locali e residenti, denunciando che una cinquantina di bambini non possono ancora frequentare le lezioni poiché la strada principale rimane chiusa.

"Stavamo percorrendo la strada fino a quando abbiamo raggiunto questo punto, dove abbiamo trovato l'esercito e i coloni che hanno impedito ai nostri studenti di passare", ha spiegato Bassam Jabr, direttore della Pubblica istruzione del direttorato di Yatta.

"Eravamo seduti e ci hanno lanciato una granata un lacrimogeno, ndr - ha riferito una bambina del gruppo, Sarah Al-Hadhalin - mi sono spaventata, ho iniziato a urlare e sono scappata. Ho iniziato a piangere, una donna mi ha abbracciata ed è rimasta con me. Eravamo molto spaventati".

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