Nicolò Filippucci intraprende il suo viaggio con "Un posto dove andare"

Milano, 9 apr. (askanews) - Giovane, con tanta voglia di mettersi in gioco e con una naturale attitudine a stare sul palco, dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con l'album "Un posto dove andare".

"Allora, questo album è un viaggio molto variegato, diciamo che come dice il titolo si cerca un po' un posto dove andare nel senso che sto cercando un po' quella che è anche ovviamente la mia identità artistica, quindi è un album dove c'è tanta sperimentazione, dove ci sono tante canzoni anche differenti l'una dall'altra. E' una cosa che ho voluto ricercare io, che sicuramente ricercherò poi anche in un futuro, perché penso che sia bello anche ricercare. La musica non è solo una cosa sola, sono tante cose e quindi anch'io ovviamente sono tante cose, sperimentandomi mi scopro sempre di più.

L'album racconta le emozioni, gli incontri e i momenti vissuti dal giovane cantautore.

"Il viaggio è un modo per scoprire qualcosa di nuovo, sicuramente, in generale io sono sempre attento anche ai piccoli particolari, piace, sono una persona curiosa quindi mi piace sapere di quel posto, mi piace notare le piccole cose".

Nicolò Filippucci è pronto a salire un palco tutto suo: il 13 aprile si terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano e spera che nella sua vita ci sia sempre la musica.

"Cercherò di portare quello che sono io, cercherò di raccontare me stesso, cercherò di lasciare un ricordo positivo, speriamo, al pubblico".

Già guarda al futuro, e come tanti che si sono affermati tra le nuove proposte, spera di fare il salto.

"Il mio obiettivo quando sono partito non era quello di vincere ma proprio quello di imparare il massimo possibile da questa esperienza e di godermela e poi ti posso dire che sicuramente sarebbe un obiettivo quello di tornare il prossimo anno sarebbe sicuramente piacevole e quindi vedremo poi come andrà".