Milano, 27 nov. (askanews) - È stato presentato venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale Milano Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, promossa dal Ministero della Cultura - Dipartimento per le Attività Culturali - Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comune di Alba, realizzata dall'Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell'arte contemporanea 2027. Le Fabbriche del vento, titolo ispirato a due opere dell'artista albese Pinot Gallizio (1902-1964), riflette l'identità e l'ambizione di Alba, che insieme al territorio di Langhe, Roero e Monferrato si propone di fare dell'arte contemporanea un'energia capace di generare spazio pubblico, relazioni e partecipazione, un modello in grado di produrre relazioni e di lasciare un'eredità culturale duratura per la città e il territorio.

Nicolas Ballario, Direttore artistico di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027: "Le Fabbriche del Vento, Alba Capitali Italiana dell'arte contemporanea, oggi è un po' un avvio perché ci stiamo lavorando da tanto tempo, ormai da più di un anno e mezzo, e oggi in questa conferenza stampa abbiamo lanciato un programma che definire è ambizioso è poco. Ci sono più di 150 eventi sparsi nell'anno e soprattutto una grande partecipazione del territorio e di grandi personalità internazionali del mondo dell'arte contemporanea, quindi siamo molto felici di come sia andata della partecipazione di oggi e adesso iniziamo a essere anche un po' spaventati, ad emozionarci e non vediamo l'ora di inaugurare il 29 gennaio".

La manifestazione prenderà il via nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 gennaio 2027 con un weekend inaugurale di esposizioni, incontri, performance e talk. Tra questi la mostra diffusa Quasi un autoritratto (fino al 20 giugno 2027), curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, dedicata alla figura dell'artista Pinot Gallizio, farmacista, erborista, partigiano e voce radicale dell'avanguardia europea del dopoguerra. Accanto a Gallizio, artiste e artisti internazionali ne proseguono la ricerca in molte forme: dalla sperimentazione col suono di Simnikiwe Buhlungu alla performatività di Roberto Fassone, dalla pittura immersiva di Katharina Grosse al legame tra arte e teatro di Ragnar Kjartansson, dal dialogo di Goshka Macuga con lo stesso Gallizio ai racconti per immagini di Ma gorzata Mirga-Tas.

Radici contemporanee / Raìzes contempor neas è il titolo della mostra, in programma dal 30 gennaio al 4 aprile 2027, a Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra di Alba, che mette in dialogo una nuova generazione di artisti e curatori mozambicani con figure italiane dell'arte, della critica, della curatela e della ricerca.

In autunno, Fondazione Ferrero promuove la mostra Francesco Vezzoli. La Discoteca di Roberto Longhi, curata da Arturo Galansino con Simone Facchinetti. Sette secoli di arte italiana visti attraverso opere e artisti scoperti, studiati o valorizzati dallo storico dell'arte albese Roberto Longhi. La rassegna mette in dialogo la forza interpretativa della critica longhiana con la pratica di Vezzoli e con la sua capacità di appropriarsi delle immagini del passato per riportarle nel presente. Più che un omaggio celebrativo, la mostra intende così restituire l'attualità dello sguardo di Longhi e la sua capacità di continuare a interrogare le immagini, la loro costruzione e la loro fortuna.