New York, 27 nov. (askanews) - Violente raffiche di vento ribaltano gli ombrelli dei passanti per le strade di a New York, conseguenza di una forte tempesta si è abbattuta sulla parte orientale degli Stati Uniti proprio nei giorni della festa del Ringraziamento. I servizi meteorologici statunitensi hanno annunciato forti precipitazioni, venti violenti e inondazioni sulle coste.

Una situazione ritenuta così a rischio da far annullare la tradizionale parata organizzata ogni anno a New York in occasione del Giorno del Ringraziamento dai grandi magazzini Macy's, rinviata da giovedì a sabato: una prima assoluta in 100 anni di storia.