New York, proteste davanti al tribunale in cui viene processato Maduro

Roma, 5 gen. (askanews) - Manifestazione davanti al tribunale federale di New York dove si terrà il processo a Nicolas Maduro, per protestare contro l'operazione militare statunitense in Venezuela e la cattura del leader venezuelano. Molti i cartelli con scritto "Giù le mani dal Venezuela" rivolti al presidente Usa.

Maduro è incriminato per reati di traffico di droga e armi negli Stati Uniti, è stato trasferito alla corte federale statunitense due giorni dopo la sua cattura e il trasferimento in America. L'udienza, in cui verrà formalmente informato delle accuse a suo carico, è prevista per le 18 ora italiana.

