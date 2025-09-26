ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

New York, manifestazioni e proteste davanti all'hotel di Netanyahu

New York, 26 set. (askanews) - Manifestazioni e proteste a New York davanti all'albergo che ospita il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista del suo intervento alle Nazioni Unite. Per strada sia sostenitori della causa palestinese decisi a gridare tutto il proprio dissenso per la politica dello Stato ebraico e rendere disagevole la presenza di Netanyahu, sia sostenitori del premier di Tel Aviv scesi in strada con le bandiere con la Stella di David. Da un lato si vuole fare sentire Netanyahu persona non gradita, dall'altro si dice no a ogni attacco alla sopravvivenza di Israele.

